Togg kendi liginde açık ara lider

Türkiye genelinde otomotiv satışlarında geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30.6 artarak 105 bin 990 adetle tüm zamanların şubat rekoru kırılırken, elektrikli otomobilde Togg açık ara lider oldu. Türkiye'de "Tam elektrikli" otomobil satış sayısı şubatta 4 bin 713 olurken, Togg 1.201 adet ve yüzde 25.48'lik payla pazar liderliğini sürdürdü.Togg'u 523 adetle BMW, 510 ile Ssangyong, 321 ile Mercedes-Benz ve 281 ile Opel takip etti. Tesla ise şubattaki 75 satışla listenin 11'inci sırasında yer aldı. Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Ssangyong Torres ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, MG MG4 ise en fazla satılan beşinci model olarak belirlendi. Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 41.7 artış yaşanırken, dizellerde yüzde 28.4 ve otogazlı otomobillerde yüzde 17.9'luk düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 96.7, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 287.9 artış kaydetti. Toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 2.1'den 5,7'ye; hibritlerde yüzde 9.8'den 13.8'e yükseldi.2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretimi hedefleyen Togg, son dönemde teslimat süresini de kısalttı. Günlük üretim kapasitesi 280 adete kadar çıkan Togg'da siparişler en geç 2 hafta içerisinde alıcıya teslim ediliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşiyor.