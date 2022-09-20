Togg Konsept Akıllı Cihazı’nın Türkiye’deki yeni durağı Galataport İstanbul oldu

EKİM AYINDA SERİ ÜRETİME HAZIR

Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV'u pazara çıkaracak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.