Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Arkadaşlarının da yerli ve milli aracı beğendiğini kaydeden Çavuş, "Yani herkes zaten memnun. Bundan memnuniyetsizlik duyan birinde de art niyet ararım ben. Görüşler ne kadar farklı olsa bile her insanın, Türkiye'nin başarısı bence bu. Güzel bir başarı, umarım devam eder." dedi.