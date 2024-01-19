Togg T10X için siparişler bugün başlıyor

Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 yılı boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, tüm kullanıcılar için sipariş dönemini bugün başlatıyor. 2023'te yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için 6-10 Ocak tarihlerinde konfigürasyon güncelleme imkânı tanıyan, Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara da 15-19 Ocak tarihlerinde sipariş önceliği yaratan Togg, 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranlarını tüm kullanıcılara açıyor.T10X sahibi olmak isteyenler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 2024'te kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplanacak.