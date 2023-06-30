Togg Türkmenistan’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, iki beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a, Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış töreninde teslim etti.Berdimuhamedov, Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi. Teslim töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere iki adet Togg otomobilimizi getirdik. Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri araçları sunmanın da ayrıca çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.Bakan Kacır, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ardından Türkmenistan'a da Togg otomobillerini teslim etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Ümit ediyorum önünüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.