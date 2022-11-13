Togg’da ön sipariş Şubat 2023’te başlayacak

Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobil Togg'un ön siparişi için tarih netleşti. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.Ayrıca 23 Mart tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz." Açıklamanın sonuna, "Bizi izlemeye devam edin" notu düşüldü.