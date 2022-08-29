Togg’dan iki önemli stratejik iş ortaklığı anlaşması

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, mobilite ekosisteminin bir parçası olan akıllı cihazının etrafında oluşan ekosistemi genişletecek iki önemli stratejik iş birliğine gitti.

Togg, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile yapay zekâyı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile anlaşma imzaladı. Akıllı Yaşam adını verdiği hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunma hedefiyle yola çıkan Togg, Türk girişimci Mehmet Arziman'ın Almanya'da kurduğu startupı SMART-iX ile akıllı yaşam çözümleri geliştirmek için stratejik iş ortaklığına imza attı.

Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri gibi kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışan Togg, SMART-iX ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirecek.

Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı USECASEMobility vizyonu ile kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını tüm temas noktalarından kişiselleştirilmiş bir deneyimle sağlamak için yaptığı çalışmalarda da global yazılım şirketi Etiya ile birlikte çalışacak. Kendi geliştirdiği yapay zekâ destekli ürün portföyü ile müşteri deneyimini esas alan dijital dönüşüm uygulamaları sunan Etiya, Togg mühendisleriyle birlikte benzersiz kullanıcı deneyimi sağlamak için dijital geliştirmelerde rol alacak.