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Giriş Tarihi: 18.12.2021

TOKİ 45 ilde 179 bin konutu dönüştürdü

TOKİ 45 ilde 179 bin konutu dönüştürdü
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2003'ten buna yana 64 il, 159 ilçede 279 kentsel dönüşüm projesi geliştirdi. TOKİ, 45 ilde 108 projede yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü. 5 bin konutun plan ve proje çalışması ise sürüyor. 2.5 yılda gerçekleştirdiği sosyal nitelikli projelerin yüzde 19'unu kentsel dönüşüm projelerinden oluşturan TOKİ, 18 yılda kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 23 milyar lira proje yatırımı yaptı. Ülke genelindeki 829 aktif şantiyesinde yatırım değeri 110 milyar lira olan 185 bin konut ve kentsel dönüşüm konutunun sosyal donatılarıyla inşasını sürdüren TOKİ, bu yıl yaklaşık 80 bin konutun ihalesini tamamladı.
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TOKİ 45 ilde 179 bin konutu dönüştürdü
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