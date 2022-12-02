TOKİ KURA ÇEKİMİ SON DAKİKA: TOKİ kura çekimleri Konya ve Düzce’de başladı!

Son dakika haberi... Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin günlük kura çekimlerine başladı.

TOKİ kura çekimleri tamamlandıktan sonra Konya ve Düzce'de toplam 3 bin 411 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimindeki konutların sayısı şu şekilde:

Konya

Merkez 2 bin 891 konut

Konya TOKİ kura çekimi için tıklayınız...

Düzce'de Soğancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimindeki konutların sayısı şu şekilde:

Düzce

Merkez 320 konut

Kaynaşlı 100 konut

Akçakoca 100 konut

Düzce TOKİ kura çekimi için tıklayınız...

TOKİ kura sorgulama için tıklayınız...