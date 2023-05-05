TOKİ’den Ankara’da 20 yılda 105 bin 568 konut

40 BİN 50 TANESİ DAR GELİRLİ 6 BİN 796 TANESİNİN DE ALT GELİR GRUBUNA TESLİM EDİLDİ

2002 yılında 4 adet olan Atık Su Arıtma Tesisi sayının 2022 yılında 32'ye yükseltildiğini belirten Özcan, TOKİ vasıtasıyla yapılan evlerinde 40 bin 50 tanesini dar gelirli ailelere, 6 bin 796 tanesinin de alt gelir grubunda bulunan aileler teslim edildiğini belirtti. Ayrıca Özcan, "Biz parti olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için var gücümüzle çalıştık. Vatandaşlarımız ve gençlerimizin sosyalleşebilmesi için yeşil alanlar inşa ettik. Çeşitli sosyal projelere önem verdik. Örneğin Ankara'da inşa ettiğimiz millet bahçelerimizin içerisine vatandaşlarımızın daha verimli zaman geçirebilmeleri için, içeriğiyle zengin bir millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, su gösteri havuzları, sanat atölyeleri, konferans salonu, spor sahaları, biyolojik gölet, buz pisti, açık hava sineması ve tramvay hattı gibi tesisler inşa ettik" dedi.

"YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLARIN TOPLAM BEDELİ 24 MİLYON 744 BİN TL"

İnşaatı devam eden projeleri de sıralayan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Türkiye Yüzyılı. Bu anlamda her alanda çeşitli projelerimiz var. Barınma, eğitim, ibadethane, ticaret merkezleri, ulaşım, haberleşme alanında hali hazırla devam eden birçok projemiz var. Sadece TOKİ vasıtasıyla devam eden projelerimizin toplan bedeli 24 milyon 744 bin TL'dir. Ayrıca 'İlk evim İlk İşyerim' projesi kapsamında Ankara'da 18 bin 450 konutun kura çekimi yapıldı. Bu projelerimiz de hızla ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu projelerimizi tamamlayıp hak sahiplerine teslimini yapacağız. Biz her fırsatta ortaya bir vizyon projesi, gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak icraatlar koyuyoruz. Ancak birileri hala bu projelere destek olup milletinin yanında olmak yerine köstek olup, ABD'nin, İngiltere'nin maşalığını yapmaya çalışıyor. Ülkeyi ileri götürmek yerine nasıl geriye götürebilirim diye uğraşıyor."