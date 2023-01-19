TOKİ’nin Bursa kura tarihleri belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan "Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi" çerçevesinde Türkiye çapında ilk olarak 250 bin, Bursa'da ise 8 bin 650 sosyal konutun hayata geçirileceği duyurulmuştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'daki 8 bin 650 sosyal konut için 'Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası' çekilişlerinin 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bursa'da toplamda 177 bin 479 başvurunun olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan; kuraların aşağıda verilen tarihlerde saat 10.00'da Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda yapılacağını duyurdu.

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24 Ocak 2023'te Karacabey (TEKNOSAB) Yenikaraağaç Mahallesi'nde 3 bin 316, 25 Ocak 2023'te Nilüfer'de bin 400, 25 Ocak 2023'te Orhangazi Arapzade Mahallesi 150, 26 Ocak 2023'te Kestel Seymen Mahallesi 750, 26 Ocak 2023'te İnegöl Karalar Mahallesi'nde 480, 26 Ocak 2023'te Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi'nde 360, 27 Ocak 2023'te Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi'nde 40, 27 Ocak 2023'te Yenişehir Subaşı Mahallesi'nde 140, 27 Ocak 2023'te Karacabey Taşlık Mahallesi'nde bin, 28 Ocak 2023'te Orhaneli'nde 268, 28 Ocak 2023'te Keles'te 140, 28 Ocak 2023'te Harmancık'ta 150, 28 Ocak 2023'te ise Büyükorhan Orhan Mahallesi'nde 96 sosyal konutun kurası çekilecek.