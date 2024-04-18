Toplanan inek sütü miktarı şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 13,1 yükselerek 897 bin 379 tona ulaştı. Ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 812 bin 901 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 artışla 278 bin 300 tona çıktı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 16,6 artarak 96 bin 332 tona yükselirken, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 12,7 artışla 196 bin 147 tona ulaştı.