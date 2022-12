Topraksız sera için geliştirdikleri otomasyonla tarım lisesinde marul yetiştirdiler

"HEDEFİMİZ YERLİ YAZILIM HİZMETİ SUNARAK ÇİFTÇİLERİN KULLANIMINA AÇMAK"

Şevran, otomasyon sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

"Sistem dozajlama ve iklimlendirmeyi otomatik olarak yapıyor. Otomasyon sistemimiz aynı zamanda bulut sistemiyle yönetiliyor. İnternete bağlı olunan dünyanın herhangi bir yerinden anlık verileri takip edip, sistemin manuel ya da otomatik çalışmasını sağlıyoruz. Seradaki elektronik her şeyi sistem üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kışın geceleri sıcaklık düştüğü zaman kalorifer sistemini devreye alabiliyoruz. Birden fazla pompayı sisteme bağlayabiliyoruz. Çok gelişmiş, çok modern eski yöntemlerin dışında yeni bir sistem. Proje hala AR-GE aşamasında. Sadece küçük seralarda değil, her türlü seraya uyarlanabilir bir model tasarladık. Hedefimiz, Türkiye'de hidroponik (topraksız) üretim yapan her serada bu otomasyon sistemini yerli yazılım hizmeti sunarak çiftçilerin kullanımına açmak."