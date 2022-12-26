Topraksız sera için geliştirdikleri otomasyonla tarım lisesinde marul yetiştirdiler

SUŞEHRİ'NDEKİ SERADA DENEME ÜRETİMİ YAPILDI

İstanbul'da bir firmada uzman yazılımcı olarak görev yapan Erdi Şevran, AA muhabirine, salgın sürecinde işinden kalan boş zamanlarda arkadaşı Emre Akçadağ ile tarım alanında araştırmalar yaptığını söyledi.

Topraksız tarımda otomatik sistemin Türkiye'de fazlaca kullanılmadığını gördüğünü anlatan Şevran, "Otomasyonla yapılan yöntemler de hep yurt dışından alınıyordu. Yurt dışından alınan yazılım sistemini, arkadaşımla yapabileceğimize inandık." dedi.

Şevran, çalışmalarda evini atölye gibi kullandığını belirterek, "Çok farklı deneme yanılma yöntemiyle 2 yılın sonunda bir noktaya geldik. Evimizde kendi ürünlerimizi otomasyon sistemiyle geliştirebildiğimizi gördük. Bu noktada artık kendi sistemimizi dışarıda insanlara gösterebileceğimiz daha büyük bir alanda deneme şansımız var mı şeklinde bir araştırmaya koyulduk." ifadelerini kullandı.

Şevran, hazırladıkları otomasyon sistemini denemek için bir seraya ihtiyaç duyduklarını ve bu taleplerine Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (Suşehri Tarım Lisesi) olumlu cevap verdiğini anlattı.

Altyapı çalışmalarına başladıklarını ve okul serasına sistemi kurduklarını dile getiren Şevran, "İşbirliği modeliyle hidroponik sera kurduk. Bu serayı geliştirdiğimiz otomasyon sistemiyle birleştirerek ürün yetiştirmeye başladık" diye konuştu.