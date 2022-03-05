Tozkoparan’da 1.400 konutluk dev dönüşüm

TÜRKİYE
'DE 1.5 milyon, İstanbul
'da 300 bin konutu acil dönüştürmek için gaza basan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
'nın Tozkoparan'da başlattığı örnek dönüşüm projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Bakanlık kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bölgede önemli bir projeye daha imza atıyor. Tozkoparan'a Emlak Konut GYO
eliyle 4 etapta, 110 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1.399 konut ve 62 ticari üniteden oluşan, toplam 1.461 bağımsız birim kazandırılacak.
İKİNCİ ETABIN TEMELİ ATILDI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında birinci etapta yer alan evleri hak sahiplerine teslim ederken, 2. etap için de temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Birinci etapta, 141 konut, 3 işyerinin anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ederken, 55 bin metrekare alanda 270 konut, 10 işyeri ve sosyal donatılardan oluşan ikinci etabımızın temellerini atıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede de bu yapıları tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.
3 MILYON KONUT DÖNÜŞTÜ
Bakanlık olarak bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde çalışıyoruz. 2035'e kadar İstanbul'da, güvensiz tek bir konut kalmayacak" diye konuştu.
DÖNÜŞÜM SÜMENALTI EDİLEMEZ
İSTANBUL'U santim santim dönüştüreceklerini belirten Bakan Kurum, "Bu şehrin deprem dönüşümünün, sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına, asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Hükümet icraatlarını eleştirenlerin daha iyi bir proje sunmak yerine; yapılan her eseri yıkacaklarını söylediklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Tüm büyük yatırımları yıkacaklar, üstüne beton döküp kapatacaklarmış. Sen neyi yıkıyorsun arkadaş! Sen o yatırımları enkaza çevirdiğin gün, bu millet seni ve o karanlık zihniyetini alır; o enkazın dibine gömer."
18 AYDA TAMAMLANDI
PROJEDE ilk etap teslimlerinin 18 ayda tamamlandığını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
, yeni etabında aynı hızla tamamlancağını dile getirdi. Gedikli, "110 bin metrekare alanda yapılan Yeni Tozkoparan güzel bir yaşam alanı sunuyor" dedi. Güngören
Belediye Başkanı Bünyamin Demir
ise Tozporan'ın ilçenin en çok dönüşüme ihtiyaç duyulan mahallesi olduğunu kaydetti.