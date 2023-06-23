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Giriş Tarihi: 23.6.2023 09:21

TPAO, Karadeniz'deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de belirtilen alanlardaki petrol arama ruhsatı süresinin 23 Ağustos 2023'ten itibaren 3 yıl uzatılması için başvuruda bulundu.

AA
TPAO, Karadeniz’deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, TPAO'nun Karadeniz'deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için başvuru yaptı.

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TPAO, Karadeniz'deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu
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