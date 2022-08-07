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Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:16

TPAO'ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi

AA
TPAO’ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), çeşitli illerdeki 5 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ayrıca, Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin müracaatı doğrultusunda şirketin Diyarbakır'ın merkez ve Bismil ilçeleri sınırları dahilinde sahip olduğu iki işletme ruhsatının birleştirilmesine karar verildi.

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TPAO'ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi
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