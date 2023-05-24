Trabzon Şehir Hastanesi’nin 2025’te açılması hedefleniyor

Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulunan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'ye yayılmış örnek şehir hastanelerinin en güzellerinden birinin Trabzon'da kurulmakta olduğunu dile getirerek, "280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz, kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern koşullarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak çok önemli bir proje. 1461 yatak kapasitesiyle Trabzon'u bir sağlık merkezine dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Hastanenin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Trabzon'un ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde 181 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı kalp ve damar cerrahisi hastanesi, 151 yataklı onkoloji hastanesi ile 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak. Ayrıca, şehir hastanemizi bölgede olabilecek en büyük depremlerde dahi hasar almayacak şekilde inşa ediyoruz. Hastanemizin temelinde 762 sismik izolatör yer almaktadır."

Karaismailoğlu, hastanenin kapalı ve açık olmak üzere yaklaşık 3 bin araçlık otoparkının da olacağını aktararak, yapım çalışmalarını, hastaneyi 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete almak üzere hızla ve başarıyla sürdürdüklerini vurguladı.