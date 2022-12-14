Trafik sigortasına ‘trafik canavarı’ düzenlemesi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarında ortaya koydukları yeni yol haritasında yer alan düzenlemelerin uygulanması halinde bu konudaki sorunların çözüleceğini açıkladı. Kötü sürücüleri ayrı bir kategoriye aldıklarını belirten Eroğlu, "Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var. Bunların bazısı 8 defa kaza yapmış" dedi.Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Eroğlu, "Hepimizin her gününü meşgul eden bir trafik sigortası sıkıntısı var. Bu hepimizin enerjisini alıyor, dağıtım kanallarından şirket yöneticilerine ve otoriteye kadar hepimizin mesaisini çalıyor. Riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim... Bunlara ben 'şoför' demiyorum, başka bir şey... Kamuoyu 'trafik canavarı' diyor. Bizim bunları rehabilite etmemiz lazım. 'Kazaya karışmak' demiyorum. Kusurlu bir şekilde kazaya karışıyor. Herkes kazaya karışabilir. Trafik kurallarına uyduğunuzda kazaya neden, niye karışacaksınız? Burada başka bir şey var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu" şeklinde konuştu. Trafikte ihtiyacın kültür değişikliği olduğunu da belirten Eroğlu, "Riskli sigortalı ile risksiz sürücü arasında ayrım yapabilmek, trafik sigortasını insanları iyi araba kullanmaya sevk etmek üzere bir kaldıraç gibi kullanabilmek. Buna ihtiyacımız var. Bu yönde trafik sigortasında bir iş planı, bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız, trafikte serbest tarifeye geçerek öngörülebilir bir piyasa sağlamaya yönelik adımlar atmak. Bu konuda ben çok umutluyum. Önemli bir yol haritası tatbik edersek kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin, bunları konuşuyoruz. Bunları tatbik ettiğimizde ve uyguladığımızda trafik sorununu kökten yasal olarak çözeceğiz. Ben buna çok inanıyorum" dedi.Geleceği tasarlamak ve konuşmak yerine trafiğin konuşulduğunu da vurgulayan Eroğlu şunları söyledi: "Otonom araçlar, droneler geliyor, hazır mıyız? Çin ve ABD'de altyapı hazırlandı, droneler ile yük taşınacak. Uçan taksiler konuşuluyor. Bunlar sigortacılığın neresinde olmalı? Herhalde 20 yıl sonraki TSB ve SEDDK Başkanı'nın çok rahat edeceğini düşünüyorum. Çünkü trafik sorunu kalmayacak. Onlara özeniyorum. Biz her gün trafikle gündemi açıp trafikle kapatıyoruz."EROĞLU, trafik sicil belgesi uygulamasının bir devrim olduğunu ve kamuoyunun bunun önemini çok anlamadığını belirterek, "Şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu ya da imkânı getireceğiz. Trafik geçmişi şu anda sunulmuyor ama bu imkân getirildikten sonra kişi kendi geçmişini görebilecek. Dolayısıyla bir kazadan dolayı repütasyonunun olumsuz etkileneceğini düşünen otobüs işletmesi, şoförlerden bu belgeyi istediği zaman trafik canavarları iş bulamayacak" dedi.