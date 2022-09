Trafikte önceliğimiz, halkımızın çıkarlarıdır

TürkiyeSigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli de geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulundu. 25 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirmek için çalıştıklarını belirten Benli, "Yapısal reformlarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) destek olmak için elimizden geleni yapmaya ve sigortalılarımız lehine her türlü iyileştirme önerisini sunmaya devam edeceğiz. Trafik sigortalarında önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarını gözetmektir" ifadelerini kullandı. Benli, SEDDK açıklamalarını memnuniyetle takip ettiklerini aktararak, başta trafik olmak üzere güncel sorunların çözümü konusunda SEDDK ile uyum ve güç birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Benli, bu doğrultuda oluşturdukları çalışma gruplarıyla sektörü geliştirecek yol haritalarını SEDDK ile paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Düzenleyici kurumumuz ile uyum içinde ilerleyerek elimizden gelen tüm katkıyı sunduk. Bundan sonra da yapısal reformlarda SEDDK'ya destek olmak için elimizden geleni yapmaya ve sigortalılarımız lehine her türlü iyileştirme önerisini sunmaya devam edeceğiz."TÜRKİYE Sigorta ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak, 2. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın sevinci içindeyiz. Yaklaşık 3 bin çalışanımız, 4 bin 226 acente ve brokerımız, 4 bin 500 banka kanalımız ve 38 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye'de 12.7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han Sondaj Gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 Sondaj Kuyusu, Türksat uyduları ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkenin yüz akı projelerinde yer alan Türkiye Sigorta, güçlü Türkiye inşasında katma değer oluşturan işlere imza atıyor.