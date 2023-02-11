Trakya’dan giden ekipler deprem bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor

Deprem nedeniyle zarar gören hatlarda çalışmaların devam ettiğin aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TREDAŞ, üst düzey yöneticiler, işletme müdürleri, mühendisler ve saha personellerinin de dahil olduğu toplam 82 çalışan ile afet bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor. Diğer yandan TREDAŞ ekipleri, 3 yardım malzemesi dolu kamyon, 3 sepetli araç, 13 tam teşekküllü pikap, 12 arazi aracı, biri 22 kva teleskopik jeneratör olmak üzere toplam 11 jeneratör ile depremden etkilenen vatandaşların yanında oldu."