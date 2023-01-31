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Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:15 Son Güncelleme: 31.1.2023 15:16

Tren bileti satış sisteminin yenilendiği açıklandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tren bileti satış sisteminin yenilendiğini açıklayarak "Bilet satışı yapılan kanalların çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini belirtti.

AA
Tren bileti satış sisteminin yenilendiği açıklandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve konvansiyonel trenlere bilet satışının yapıldığı sistemin yenilendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yenilenen bilet satış sisteminin yaklaşık 10 yıldır kullanıldığı ve sürekli güncellendiği belirtilerek, "YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde günde yaklaşık 70 bin yolcuya bilet satışı yapıyoruz. Bu nedenle bilet satışı yapılan kanalların çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara daha hızlı, kapsamlı ve kolaylaştırıcı hizmet verilmesi amacıyla yeni bir platform oluşturulması için çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, yeni platformun sadece bilet satışında kolaylık sağlamayacağı, kapasite yönetimine akıllı çözümler üreteceği, yolcu taşımacılığına yardımcı hizmetlerin de verilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni oluşturulan platformda vatandaşların gidecekleri yerde araç kiralama, otel rezervasyonları gibi ek hizmetleri de satın alabilmeleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yeni platformun 21 Ocak itibarıyla devreye alındığı bilgisi verilen açıklamada, uygulamanın "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden, IOS ve Android mobil uygulamalarına ait mağazalardan ücretsiz indirilebileceği bildirildi.

Açıklamada, eski uygulamada olduğu gibi yeni platformun da hem görme hem de hareket kısıtlı vatandaşlar için yüzde 100 kullanım kolaylığı sağladığı ifade edildi.

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Tren bileti satış sisteminin yenilendiği açıklandı!
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