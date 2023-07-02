Trilyon şirketler ligi seviye atlıyor

Trilyon dolarlık değere sahip şirketler hayatımıza gireli henüz birkaç yıl oldu ancak şimdiden aradaki farkı hızla açmaya devam ediyorlar. Son olarak Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak bir rekor daha kırdı.Apple böylece ikinci kez 3 trilyon dolar sınırına ulaştı ancak bu kez sınırı geçmeyi başardı. ABD'de dört şirketin daha değeri 1 trilyon doları aşıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Amazon.com, Nvidia ve 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı takip eden Microsoft diğer şirketler. Apple'ın, piyasa değeri 340 milyar doların altındayken ve S&P 500'ün yaklaşık yüzde 3.3'ünü oluşturduğu 2011 yılında dünyanın en değerli hissesi oldu. O zamandan beri, bu unvanı çok az süre kaybetti.Değeri ilk olarak 2018'in ortasında 1 trilyon dolara ulaştı ve Ağustos 2020'de 2 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Aynı dönemde halka arz olan Suudi Aramco toplamda ilk 2 trilyon dolarlık şirket olmasına rağmen, bu seviyeyi aşan ilk ABD şirketi oldu. Apple, kendisinden sonraki en büyük şirket olan Microsoft'tan 500 milyon dolar daha değerli. Cuma seans kapanışında Microsoft'un değeri 2.53 trilyon dolar düzeyindeydi. Saudi Aramco ise 2.1 trilyon dolar değerinde.Google'ın çatı şirketi Alphabet 1.53 trilyon dolar düzeyinde. Amazon ise 1.34 trilyon dolar değeriyle dördüncü sırada. Trilyon dolar değerinde olan firmalar listesinin sonunda ise 1.04 trilyon dolar değeriyle Nvidia geliyor.