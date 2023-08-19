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Giriş Tarihi: 20.8.2023

Trugo şarj ağını 81 şehre ulaştırdı

Trugo şarj ağını 81 şehre ulaştırdı
ŞARJ ağı Trugo, 81 ilde hizmet veren ilk ve tek şarj ağı şirketi oldu. 81 ilde tamamı 180 kw'ın üzerindeki 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile hizmet veren Trugo'nun şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşıyor. Yüksek hızlı cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor. Kullanıcılar Türkiye genelindeki şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden sunulan uygulama ile en uygun istasyonu bulmak mümkün oluyor.
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Trugo şarj ağını 81 şehre ulaştırdı
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