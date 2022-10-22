Truss’ın istifası ekonomiyi de vurdu! Moody’s İngiltere’nin kredini notunu negatife çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, İngiltere'nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) not görünümünün de "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı. Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere'nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.