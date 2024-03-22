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Giriş Tarihi: 22.3.2024 10:17

TTK 2 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 2 müfettiş yardımcısı alacak.

AA
TTK 2 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 2 müfettiş yardımcısı alımına dair ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre TTK, Zonguldak'taki Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, 8. dereceden 2 müfettiş yardımcısı pozisyonu için yazılı ve sözlü sınav açtı.

Başvurular, 15 Nisan'da başlayacak, 26 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Yazılı sınavlar, 18 Mayıs'ta Zonguldak'ta yapılacak. Sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylarla birlikte "www.taskomuru.gov.tr" internet adresinde duyurulacak ve sınava giriş belgesinde belirtilecek.

Sözlü sınavlar da Zonguldak'ta yapılacak. Sınav tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesiyle birlikte kurum tarafından ilan edilecek.

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TTK 2 müfettiş yardımcısı alacak
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