Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜBİTAK 11 personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 4.3.2024 08:51

TÜBİTAK 11 personel alımı yapacak

TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 personel alımı yapacak.

AA
TÜBİTAK 11 personel alımı yapacak

TÜBİTAK'ın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel alımı yapacak.

Personel alımı ilanına 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında (https://esube.iskur.gov.tr) yer alıyor.

İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK 11 personel alımı yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA