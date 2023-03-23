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Giriş Tarihi: 23.3.2023 16:31 Son Güncelleme: 23.3.2023 16:32

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Güneş enerji teknolojilerindeki yenilikçi yönelimleri destekliyoruz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sera gazı salımlarının azaltılmasında güneş enerjisinin kritik bir role sahip olduğunu belirterek, "TÜBİTAK olarak güneş enerji teknolojilerinde gerçekleşen yenilikçi yönelimleri destekliyor ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket ediyoruz" dedi.

AA
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Güneş enerji teknolojilerindeki yenilikçi yönelimleri destekliyoruz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezince (ODTÜ-GÜNAM) düzenlenen ve TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu FV Teknolojileri Çalıştayı"na katıldı.

Mandal, buradaki konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmada yenilikçi güneş enerjisi çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Kısa ve uzun vadede karşılaşılacak küresel risklerin başında gelen küresel ısınma ve iklim değişikliği krizini önlemede sera gazı salımlarının azaltılmasının rolüne değinen Mandal, "Sera gazı salımlarının azaltılmasında güneş enerjisi kritik bir role sahiptir. Bu kapsamda, TÜBİTAK olarak, güneş enerji teknolojilerinde gerçekleşen yenilikçi yönelimleri destekliyor ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

Mandal, etkinlikte, TÜBİTAK desteklerine ilişkin bilgi de verdi.

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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Güneş enerji teknolojilerindeki yenilikçi yönelimleri destekliyoruz
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