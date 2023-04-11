TÜBİTAK: İMECE uydusunu fırlatma operasyonu ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uydusunun fırlatılma operasyonu hava şartları nedeni ile ertelendi.

İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak olan Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu olan SpaceX firması fırlatmanın 11 Nisan saat 23.48'den daha erken olamayacağının planlandığını açıkladı. SpaceX, açıklamasında hava durumunu takip ettiklerini belirtti.

"ŞU AN İTİBARİYLE BİR GÜN ERTELENEN FIRLATMANIN KESİN TARİH VE SAATİ BİLAHARE BİLDİRİLECEKTİR"

TÜBİTAK ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yer gözlem uydumuz İMECE'yi yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirmiştir. Şu an itibariyle bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecektir" ifadelerini kullandı.