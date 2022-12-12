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Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:55

TÜİK 10 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

AA
TÜİK 10 uzman yardımcısı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve TÜİK (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanacak sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.

Alınacak 10 personelin belirleneceği sınavın yeri, zamanı ve başvuru şartları yayımlanacak ilanda belirtilecek.

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TÜİK 10 uzman yardımcısı alacak
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