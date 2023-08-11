TÜİK haziran ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 artarken; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6 ve yakıtlarda yüzde 39,8 azaldı. İhracat birim değer endeksi, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 0,7 azaldı. İhracat miktar endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 azalırken; yakıtlarda yüzde 22,3 arttı. İhracat miktar endeksi 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,1 azaldı.



İthalat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,6, yakıtlarda yüzde 39,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 azaldı. İthalat birim değer endeksi 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 14,7 azaldı. İthalat miktar endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,8 ve yakıtlarda yüzde 11,9 azaldı. İthalat miktar endeksi, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 14,2 arttı.



DIŞ TİCARET HADDİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 12,8 puan artarak, 89,3 oldu. Dış ticaret haddi, 2023'ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 12,4 puan artarak 88,1 oldu.