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Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:17 Son Güncelleme: 11.10.2023 09:18

TÜİK uzman yardımcısı alımı yapacak

TÜİK, Ankara'daki merkez teşkilatı için yetiştirmek üzere 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. TÜİK uzman yardımcısı alımı için bugün başlayan başvurular 20 Ekim'e kadar sürecek.

AA
TÜİK uzman yardımcısı alımı yapacak

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adaylar başvurularını, 11-20 Ekim döneminde e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.

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TÜİK uzman yardımcısı alımı yapacak
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