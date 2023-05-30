TÜİK’ten enflasyon hesabına doğalgaz ayarı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 24/4/2023-31/5/2023 fatura kullanım bedellerinin tamamının Bakanlık bütçesinden karşılanacağına yönelik kararının, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında yer alan doğal gaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınması gerekliliğinin ortaya çıktığını bildirdi.Eurostat'ın 16 Aralık 2022 tarihinde bu konuya ilişkin özel bir metodolojik doküman yayımladığı kaydedilen açıklamada, "Eurostat ile gerçekleştirilen yazışmalar ve ilgili dokümanın incelenmesiyle, bu yıl mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacaktır" bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, bir yıllık 25 metreküpe kadar ücretsiz olacak doğal gaz tüketimine yönelik olarak da, "Eurostat'ın önerileri doğrultusunda EPDK'dan il ve ay bazında ortalama hanehalkı doğal gaz tüketim verileri alınarak, tüketicinin 25 metreküpün üzerindeki kullanımları için metreküp başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır" denildi. Bu uygulamanın enflasyonu 2.4 puan aşağı çekmesi sonucu mayısta negatife yakın bir enflasyon rakamının açıklanması bekleniyor. Nisanda yüzde 43.68 olan yıllık enflasyonun Mayısta yüzde 38 civarına inebileceği belirtiliyor.