Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tüketici güven endeksi açıklandı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 10:30 Son Güncelleme: 23.8.2023 10:30

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 15,1 azalarak 68 seviyesine gerilediğini duyurdu.

DHA
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 15,1 oranında azalarak 68 oldu. Alt endekslerden, mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 12,9 azalışla 56,2, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 19,6 azalışla 63,7, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 23,2 azalışla 63,1 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 5,7 azalışla 89 seviyelerine geriledi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüketici güven endeksi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA