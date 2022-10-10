Tüketici hakem heyetine başvuruda yeni dönem

Tüketiciler, artık yerleşim yeri veya işlemin olduğu yerde karar veren tüketici hakem heyeti bulunmazsa o yerin kaymakamlıklarına başvuru yapabilme hakkına kavuştu. İnceleme süresinin hızlandırılması amacıyla 6 aylık incelemeye ilave edilebilecek ek süre 6 ay yerine, 3 ay olarak uygulanacak.Yeni tüketici düzenlemesi ile artık daha önce 15 bin 430 lira olarak uygulanan dava şartı 30 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması için ise dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri olmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvuruyla olabiliyor.Şahsen veya avukat aracılığıyla, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Bu itibarla tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru imkanı ise bulunmuyor. Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılıyor. Başvurularda, başvuru sahibinin adı, soyadı veya unvanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası gibi bilgilere yer verilmesi gerekiyor.Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevriliyor. Taraflar, tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı itiraz edebilecek.