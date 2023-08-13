Tüketici Hakem Heyetleri karara bağladı: 1,9 milyar değerindeki uyuşmazlık çözüldü! En çok başvuru ise o üründe...





EN ÇOK BAŞVURU AYAKKABI ÜRÜNLERİNE



2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada yüzde 12,31 ile en çok "ayakkabı" ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Bu şikâyetleri yüzde 5,93 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 5,34 ile "cep telefonu", yüzde 4,65 ile "kıyafet", yüzde 4,64 ile "internet abonelikleri", yüzde 3,60 ile "mobilya" ve yüzde 2,72 ile "GSM aboneliği" izledi.