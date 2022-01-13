Tüketici kredileri menkul kıymetleştirildi

Türkiye
'de sermaye
piyasalarında bir
ilk gerçekleşti. Hazine
ve Maliye
Bakanlığı, Borsa
İstanbul, banka ve çatı
birliklerin ortaklığında
kurulan Türkiye
Menkul Kıymetleştirme
Şirketi (TMKŞ) Basel tipi
menkul kıymet ihracının ilk
örneğini gerçekleştirdi. TMKŞ, Fibabanka
'nın 325 milyon
TL tutarındaki genel tüketici
kredilerini Varlığa Dayalı
Menkul Kıymetleştirdi. Ürün,
2.5 kat talep topladı. Bu ürünle,
Türkiye'de ilk defa ikincil kredi
piyasası oluşmasının temeli atıldı.
TMKŞ açıklamasında, "Kredi/
mevduat oranının düşürülmesi,
alacakların likitleştirilerek
risk transferi yapılabilmesi ve
sermaye piyasalarına yeni ürünler
kazandırılmasının önü açıldı"
denildi.
801 MİLYON TL'LİK TALEP
Donuk alacağa dönüşüm oranının en fazla binde 1 olacağı öngörülen kredilerin belirlendiği, bu varlıkların menkul kıymete dayanak oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: "Fibabanka, TMKŞ'nin sağladığı kredi analitik sistemine ve teknolojik altyapıya uyumlanabilen ilk banka olarak ürünün geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 325 milyon TL tutarında ülkemizdeki ilk örnek olan bu ihraca yatırımcılardan 2.5 kat taleple toplamda 801 milyon TL talep gelmiştir. Yatırımcıların ürünü tercih etmesindeki en önemli sebep, ürünün riskinin çok detaylı bir şekilde ölçülüp karşılığında da risk ağırlıklı olarak yatırımcıya getiri sunulması olmuştur. İhraç A Grubu ve B Grubu olarak iki dilim olarak tasarlanmış olup dayanak varlıklardan kaynaklanabilecek bütün risk ve getirinin yatırımcıya aktarılacağı bir yapı kurulmuştur."