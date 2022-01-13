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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Tüketici kredileri menkul kıymetleştirildi

Tüketici kredileri menkul kıymetleştirildi
Türkiye'de sermaye piyasalarında bir ilk gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, banka ve çatı birliklerin ortaklığında kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) Basel tipi menkul kıymet ihracının ilk örneğini gerçekleştirdi. TMKŞ, Fibabanka'nın 325 milyon TL tutarındaki genel tüketici kredilerini Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirdi. Ürün, 2.5 kat talep topladı. Bu ürünle, Türkiye'de ilk defa ikincil kredi piyasası oluşmasının temeli atıldı. TMKŞ açıklamasında, "Kredi/ mevduat oranının düşürülmesi, alacakların likitleştirilerek risk transferi yapılabilmesi ve sermaye piyasalarına yeni ürünler kazandırılmasının önü açıldı" denildi.

801 MİLYON TL'LİK TALEP
Donuk alacağa dönüşüm oranının en fazla binde 1 olacağı öngörülen kredilerin belirlendiği, bu varlıkların menkul kıymete dayanak oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: "Fibabanka, TMKŞ'nin sağladığı kredi analitik sistemine ve teknolojik altyapıya uyumlanabilen ilk banka olarak ürünün geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 325 milyon TL tutarında ülkemizdeki ilk örnek olan bu ihraca yatırımcılardan 2.5 kat taleple toplamda 801 milyon TL talep gelmiştir. Yatırımcıların ürünü tercih etmesindeki en önemli sebep, ürünün riskinin çok detaylı bir şekilde ölçülüp karşılığında da risk ağırlıklı olarak yatırımcıya getiri sunulması olmuştur. İhraç A Grubu ve B Grubu olarak iki dilim olarak tasarlanmış olup dayanak varlıklardan kaynaklanabilecek bütün risk ve getirinin yatırımcıya aktarılacağı bir yapı kurulmuştur."

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Tüketici kredileri menkul kıymetleştirildi
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