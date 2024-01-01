Tüketici ve esnaf için yeni dönem

Bugün itibarıyla tüketici, esnaf, reel sektörü ilgilendiren yeni düzenlemeler yaşamaya geçiyor. Turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlıyor. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınması zorunlu hale geldi. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak, izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Sürenin sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.Bugün itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için de araç takip cihazı takma zorunluluğu geldi. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"'ne elektronik ortamda iletilecek.Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak. Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmeleri, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmeleri sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmaları, olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yürürlüğe girdi. İthal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya bugünden önce kesintisiz 7 yıl hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.