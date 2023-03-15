Tüketiciler Birliğinden ’baz istasyonu’ uyarısı

GSM operatörlerinin baz istasyonlarını binaların üzerine kurmasının yanlış olduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bina üzerine kurulan baz istasyonlarının herhangi bir afette zarar görmesinden dolayı baz istasyonunun hizmet veremediğini bu durumunda tüketiciyi etkilediğini ifade etti.

"BAZ İSTASYONLARININ BİNALARIN ÜZERİNE KONULMASI ÇOK TEHLİKELİ"

Baz istasyonunun kendine ait bir kuleye konulmasının gerektiğini bu sayede oluşabilecek bir depremde zarar görmeme ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getiren Şahin, "Baz istasyonlarıyla ilgili biz yıllardır uyarılarda bulunuyoruz. Deriz ki; "binaların üzerine, şehir merkezlerine baz istasyonu yapmayın." Çünkü bunun radyasyon zararını herkes biliyor ve kabul ediyor. Fakat depremde bir kez daha gördük ki baz istasyonlarının binaların üzerine yapılması son derece yanlış ve tehlikeli bir durum arz ediyor. Çünkü depremde bina yıkılmış. Sen baz istasyonunu binanın üzerine yapmışsın. Dolayısıyla baz istasyonu hizmet verme noktasında bir işlev göremiyor. O insanlar binanın altında enkazı içerisinde belki de birilerine ulaşabilecekken ulaşamamışlar. Bunun nedeni de bina üzerine kurulan baz istasyonları çöktüğü için işlem görememiş, hizmet verememiş ve dolayısıyla vatandaş bundan faydalanamamış. Belki o baz istasyonları ayakta olsa ve çalışsaydı. Birçok insan daha hayatta kalacaktı. İnsanlar mesajlaşmayla, konum atmayla yerlerini bildireceklerdi. Bu sayede birçok can daha kurtarılabilecekti. Fakat bina üzerlerindeki baz istasyonları çökünce birçok kişiye ulaşılamadı" şeklinde konuştu.



"HİZMET ALINAMADIĞI TAKDİRDE DAVA AÇILABİLİR"

Vatandaşın GSM operatörünün yetersizliğinden dolayı hizmet alamaması durumunda dava açabileceğini belirten Mahmut Şahin, "Bir GSM operatörünün 50 milyon abonesi varsa o 50 milyon abonenin aynı anda konuşmasını sağlayacak alt yapıyı hazırlaması lazım. Fakat böyle bir şeyi yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Çünkü masraftan kaçıyorlar. Bir deprem anında, selde, orman yangınında hemen yetersiz hale geliyorlar. Daha 1999 depreminde bunu çok net bir şekilde yaşadık. Ancak bakın hiçbir tedbir alınmamış. Eğer tedbir alınmazsa daha çok can gidecek. Bu tür durumlarda fizibilitenin yapılması lazım. 'Ben bir deprem anında insanlara nasıl eksiksiz hizmet verebilirim?' düşüncesiyle alt yapının sağlanması lazım ya da bunun düzenlemesinin yapılması lazım. Normalde düzenlemede bunu yapması gerekiyor. Ancak denetim yapılmıyor. Eğer bir vatandaş GSM operatörünün şebekesinin yetersizliğinden dolayı yakınına ulaşamamış ve yakınının attığı mesaj kendisine ulaşmamışsa dava açabilir. Biz bu konuda Tüketiciler Birliği olarak her türlü desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

Baz istasyonlarının binaların üzerine konulmasının daha az maliyetli olduğu için tercih edildiğini, binada oturan vatandaşların herhangi bir tutar karşılığında da olsa binalarına baz istasyonu koydurmamalarının gerektiğini dile getiren Şahin, "Kendi kulelerinin dikebilirler. Fakat bunu neden yapmıyorlar. Çünkü binaların üzerine koymak daha ucuz. Binalarda maalesef 3-5 kuruşa kanıp, baz istasyonlarını tepelerine kurduruyorlar. İşte sonuç ortada. Bu depremde birçok şeyden daha iyi ders almamız gerektiğinin farkına vardık. Bu konuda da ders alalım. Bir daha binaların üzerine baz istasyonu dikmeyelim. Bu konuda da cezai yaptırımlar oluşsun. Şu anda deprem bölgesinde yaşayıp da mağdur olanlar hizmeti kullanamadıkları o dönem için o ayın faturasını isteyebilirler. Hakem heyetlerine başvursunlar, paralarını geri alsınlar. Biz bu durumun takipçisi olacağız" diye konuştu.