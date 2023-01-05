Tüketicilere ’9’lu etiket tuzağı

TÜKETİCİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR

Avukat Esranur Efşan Koçak: "Tüketicinin parasının üstünü istemesi ve bunu alabilmesi en doğal hakkıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaş, nakit ödemeli alışverişlerde, para üstü alma konusunda sorunlar yaşamaktadır. 5, 10 kuruş gibi para üstleri ne yazık ki pek çok mağaza, market vs. tarafından ödenmemektedir. Tüketici, ödemeyi yapmaktan kaçınan işletmeler aleyhine tazminat davası açabileceği gibi, ilgili birimlere başvurarak işletme hakkında suç duyurusunda da bulunabilir. Unutulmamalıdır ki; Tüketiciye ödenmeyen bu tutarlar, talep edilmemeleri halinde binlerce işlem sonucunda, işletmenin ciddi anlamda haksız kazanç kazanmasına sebebiyet vermektedir."

TÜKETİCİ ÜZERİNDEN MARKETLER HAKSIZ KAZANÇ SAĞLIYOR

Tüketici Asuman B. alışveriş sonrası yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Etikette 11.90 yazıyor 12 lira veriyorum ama 10 kuruş kasada yok diyor. Böyle bir durum varsa o zaman direkt 12 lira yazsınlar ya da tüketiciden almak yerine 11 lira 50 kuruş alsınlar. Sonuçta onların kasasında para üstü yok. "

Tüketici Burak K: "Kasalarında hiç 10 kuruş olmadı ki. Ne zaman para üstünü istesem "10 kuruş yok" diyorlar. En iyisi kredi kartı ile ödemek" ifadesini kullandı.