Tüketicilere ’9’lu etiket tuzağı

Avukat Esranur Efşan Koçak: "Tüketici, ödemeyi yapmaktan kaçınan işletmeler aleyhine tazminat davası açabileceği gibi, ilgili birimlere başvurarak işletme hakkında suç duyurusunda da bulunabilir" ifadesini kullandı. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu: "Organize perakende şirketleri yani özellikle zincir marketler, sonu 9'la biten etiketlerle çifte hile yapıyorlar" dedi. Uzmanlar tüketicilerin yapması gerekenleri SABAH'a anlattı.
ETİKET 90'LI AMA KASADA 10 KURUŞ YOK
Tüketicilere 9'lu etkilet tuzağı kurulduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu: "İlkinde; 100 lira yerine 99,90 lira yazarak bir alt fiyat baremini zihinlerde çağrıştırarak tüketiciyi yanıltıyor, ikinci olarak da bozuk para bulunmadığı gerekçesiyle kuruşlu para üstlerini vermeyebiliyorlar. Organize perakende şirketleri yani özellikle zincir marketler, sonu 9'la biten etiketlerle çifte hile yapıyorlar." ifadesini kullandı.
KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPANLAR BU SORUNU YAŞAMIYOR
Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: "Tüketicilerin büyük çoğunluğu da o kadar küçük meblağlar için sesini çıkartmaya gerek görmüyor, kuruşlu para üstünü önemsemiyorlar. Ne var ki, kredi kartıyla ödeme yapanlar bu hileden zarar görmüyorlar ama bu etiketlerdeki ürünleri satın alıp, nakit ödeme yapan tüketicilerin bıraktıkları kuruşlar ay sonunda ciddi meblağlara ulaşarak haksız kazanç oluşturuyor."
TÜKETİCİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR
Avukat Esranur Efşan Koçak: "Tüketicinin parasının üstünü istemesi ve bunu alabilmesi en doğal hakkıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaş, nakit ödemeli alışverişlerde, para üstü alma konusunda sorunlar yaşamaktadır. 5, 10 kuruş gibi para üstleri ne yazık ki pek çok mağaza, market vs. tarafından ödenmemektedir. Tüketici, ödemeyi yapmaktan kaçınan işletmeler aleyhine tazminat davası açabileceği gibi, ilgili birimlere başvurarak işletme hakkında suç duyurusunda da bulunabilir. Unutulmamalıdır ki; Tüketiciye ödenmeyen bu tutarlar, talep edilmemeleri halinde binlerce işlem sonucunda, işletmenin ciddi anlamda haksız kazanç kazanmasına sebebiyet vermektedir."
TÜKETİCİ ÜZERİNDEN MARKETLER HAKSIZ KAZANÇ SAĞLIYOR
Tüketici Asuman B. alışveriş sonrası yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Etikette 11.90 yazıyor 12 lira veriyorum ama 10 kuruş kasada yok diyor. Böyle bir durum varsa o zaman direkt 12 lira yazsınlar ya da tüketiciden almak yerine 11 lira 50 kuruş alsınlar. Sonuçta onların kasasında para üstü yok. "
Tüketici Burak K: "Kasalarında hiç 10 kuruş olmadı ki. Ne zaman para üstünü istesem "10 kuruş yok" diyorlar. En iyisi kredi kartı ile ödemek" ifadesini kullandı.