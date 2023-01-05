Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tüketicilere '9'lu etiket tuzağı
Giriş Tarihi: 5.1.2023 13:50

Tüketicilere '9'lu etiket tuzağı

Tüketiciler marketlerde 5 kuruş ve 10 kuruş polemiğinin devam ettiğini belirtiyor. Raflarda yazan fiyatların birçoğu 90 kuruş ile bitiyor ancak alışveriş sonunda kasiyerler "kasamızda 10 kuruş maalesef yok" diyor. Tüketici hem polemiğe girmemek hem de miktarın az olmasından dolayı durumu önemsemiyor ancak Türkiye'de 30 binin üzerinde market bulunuyor ve her marketin günlük ortalama müşteri sayısı 200 ile 400 arasında değişiyor. Her müşteriden 10 kuruş alındığı zaman ülke genelinde tüketicinin cebinden ciddi miktarda haksız kazanç sağlanıyor.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Tüketicilere ’9’lu etiket tuzağı

Avukat Esranur Efşan Koçak: "Tüketici, ödemeyi yapmaktan kaçınan işletmeler aleyhine tazminat davası açabileceği gibi, ilgili birimlere başvurarak işletme hakkında suç duyurusunda da bulunabilir" ifadesini kullandı. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu: "Organize perakende şirketleri yani özellikle zincir marketler, sonu 9'la biten etiketlerle çifte hile yapıyorlar" dedi. Uzmanlar tüketicilerin yapması gerekenleri SABAH'a anlattı.

ETİKET 90'LI AMA KASADA 10 KURUŞ YOK

Tüketicilere 9'lu etkilet tuzağı kurulduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu: "İlkinde; 100 lira yerine 99,90 lira yazarak bir alt fiyat baremini zihinlerde çağrıştırarak tüketiciyi yanıltıyor, ikinci olarak da bozuk para bulunmadığı gerekçesiyle kuruşlu para üstlerini vermeyebiliyorlar. Organize perakende şirketleri yani özellikle zincir marketler, sonu 9'la biten etiketlerle çifte hile yapıyorlar." ifadesini kullandı.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPANLAR BU SORUNU YAŞAMIYOR

Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: "Tüketicilerin büyük çoğunluğu da o kadar küçük meblağlar için sesini çıkartmaya gerek görmüyor, kuruşlu para üstünü önemsemiyorlar. Ne var ki, kredi kartıyla ödeme yapanlar bu hileden zarar görmüyorlar ama bu etiketlerdeki ürünleri satın alıp, nakit ödeme yapan tüketicilerin bıraktıkları kuruşlar ay sonunda ciddi meblağlara ulaşarak haksız kazanç oluşturuyor."

TÜKETİCİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR

Avukat Esranur Efşan Koçak: "Tüketicinin parasının üstünü istemesi ve bunu alabilmesi en doğal hakkıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaş, nakit ödemeli alışverişlerde, para üstü alma konusunda sorunlar yaşamaktadır. 5, 10 kuruş gibi para üstleri ne yazık ki pek çok mağaza, market vs. tarafından ödenmemektedir. Tüketici, ödemeyi yapmaktan kaçınan işletmeler aleyhine tazminat davası açabileceği gibi, ilgili birimlere başvurarak işletme hakkında suç duyurusunda da bulunabilir. Unutulmamalıdır ki; Tüketiciye ödenmeyen bu tutarlar, talep edilmemeleri halinde binlerce işlem sonucunda, işletmenin ciddi anlamda haksız kazanç kazanmasına sebebiyet vermektedir."

TÜKETİCİ ÜZERİNDEN MARKETLER HAKSIZ KAZANÇ SAĞLIYOR

Tüketici Asuman B. alışveriş sonrası yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Etikette 11.90 yazıyor 12 lira veriyorum ama 10 kuruş kasada yok diyor. Böyle bir durum varsa o zaman direkt 12 lira yazsınlar ya da tüketiciden almak yerine 11 lira 50 kuruş alsınlar. Sonuçta onların kasasında para üstü yok. "

Tüketici Burak K: "Kasalarında hiç 10 kuruş olmadı ki. Ne zaman para üstünü istesem "10 kuruş yok" diyorlar. En iyisi kredi kartı ile ödemek" ifadesini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüketicilere '9'lu etiket tuzağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA