Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

Reklam Kurulu, bu yılın ilk toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 24.6 milyon lira ceza verdi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi. Kurulca, ocak ayı toplantısında görüşülen 162 dosyadan 141'inin mevzuata aykırı bulunduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24 milyon 608 bin 587 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelerde bulunulduğuna işaret edilerek, indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, "Tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar karşında korunmasına yönelik denetimlere Reklam Kurulu tarafından aralıksız devam ediliyor" ifadesi kullanıldı.