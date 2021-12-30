Tüm kesimlere finansman desteğimiz sürecek

Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk dokuz ayında tüketim harcamalarının ve ihracatın güçlü katkısıyla yüksek büyüme sergilediğini belirten İş Bankası
Genel Müdürü Hakan Aran, yatırım harcamalarının da üçüncü çeyrekte bir miktar gerilemiş olmakla birlikte yılın ilk yarısında büyümeye yüksek katkı sağladığını vurguladı.
BÜYÜME % 10'A YAKIN OLUR
Yılın son çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyetin büyük ölçüde gücünü koruduğunu gösterdiğine işaret eden Aran, "Türkiye ekonomisinin 2021 yılını yüzde 10 civarında bir büyüme ile tamamlayabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, 2021 yılındaki yüksek büyüme performansında pandemi kaynaklı düşük bazın da etkili olduğunu dikkate aldığımızda, 2022 yılında büyümenin devam etmesini ancak aleyhte işleyecek baz etkisine de bağlı olarak ivme kaybetmesini bekliyoruz" dedi.
GÜVEN TESİSİ ÖNEMLİ
Enflasyonla mücadele açısından gerek küresel gerekse yurt içi koşulların daha zorlayıcı bir hale geldiğini bildiren Aran, "Ekonomi politikalarına dair güvenin tesis edilmesi yurt içi finansal piyasaların seyri ve enflasyon açısından kritik önem taşıyor. Faaliyet gösterdiğimiz ekosistemdeki tüm değişikliklere ve belirsizliklere rağmen; güçlü bir mali bünyeye sahip olan, teknoloji kullanımında öncü rol oynayan, uluslararası standartlarla uyumlu ve etkin risk yönetim anlayışına sahip olan bankacılık sektörümüzün kapsayıcı ve değer yaratan bir yaklaşımla 2022 yılında da ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
TÜM GİRİŞİMCİLERE KAPIMIZ AÇIK
Faaliyete geçirdiklerini İstanbul Girişimcilik Şubesi'ne dikkat çeken Aran, "Bu şubeyle girişimcilik ekosisteminin olgunlaşmasını sağlamayı ve ülkemizdeki girişimcilik kültürünün doğru bir şekilde yeşermesine imkân vermeyi amaçlıyoruz. Girişimcilerimizin burada kendilerini evlerinde, ofislerinde gibi hissetmeleri, onları anlayan onlarla aynı dili konuşan, destekleyen, teşvik eden bir bankanın olduğunu bilmeleri, toplantılarını bu mekanda yapabilmeleri ve tüm finansman ihtiyaçlarını şubeden karşılayabilmeleri çok kıymetli. Kapımızı tüm girişimcilere açıyor, onlara İş Bankası'nın gücünü daha fazla yanlarında hissedeceklerini söylüyoruz" dedi. Hakan Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Silikon Vadisi ve Çin'de açtığımız inovasyon merkezlerimiz sektördeki öncü konumumuzu pekiştirecek teknolojiler ve yeni iş modellerini bankaya ve grup şirketlerimize kazandıracak iş birliği fırsatları yaratıyor. Merkezlerimiz, aynı zamanda Banka ve grup şirketlerimizce sunulan ürün, hizmet ve çözümlerin yanı sıra Workup Girişimcilik Programı'na katılan girişimlerimizin teknolojilerinin yurt dışına tanıtımında ve taşınmasında da önemli bir rol oynuyor. Yurt dışındaki inovasyon merkezlerimizin ülkemize desteği yalnızca Banka ve grup şirketlerimizle sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin önde gelen diğer kurumsal şirketlerine de danışmanlık hizmeti sunuyorlar. Buralarda yapılan çalışmalar, teknoloji ihraç eden ülke olma hedefimize yaklaştıracak önemli bir iş birliği ağının örülmesini de sağlıyor."
10 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ
Önümüzdeki dönemde de, ödeme sistemleri alanında lider olma hedefleri doğrultusunda yol almaya devam edeceklerini kaydeden Aran, "Bankacılık sektöründe pandeminin etkisiyle daha da hızlanan dijital dönüşümle beraber İş Bankası'nın dijital müşteri sayısı 10 milyonu aşarken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 96 seviyesinde gerçekleşti. Islak imzaların atılmayacağı, tüm iş ve finans döngülerinin dijital platformlar üzerinde gerçekleşeceği görünmez bankacılığa örnek olacak ürün ve hizmetleri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Tarımın ülke ekonomisindeki önemine dikkat çeken İş Bankası Genel Müdürü Aran, "2022 yılında da tarım odağımızda olmaya devam edecek. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz girişimcilik şubesinin ardından üretici ile tüketicinin buluştuğu, çok özel tasarımı ve kurgusu olan Tarım İhtisas Şubemizin açılışını yıl içinde yapacağız" şeklinde konuştu.
KARBON NÖTR BİR KURUM OLMA HEDEFİ
Hakan Aran, sözlerini şöyle tamamladı: "Birleşmiş Milletler sorumlu bankacılık prensiplerini imzalamış durumdayız. Dolayısıyla bu prensiplere uygun hareket ediyoruz. Kadının güçlenmesi prensipleri inisiyatifinin de katılımcısıyız. Karbon saydamlık projesinde iklim raporlamasında gene liderlik kategorisinde yer alıyoruz. Karbon nötr olmayı taahhüt eden kurumlar arasındayız. Benim gönlümden geçen genel müdürlük dönemim içerisinde İş Bankası'nı karbon nötr bir kurum haline getirebilmek. Bugün İş Bankası'nın toplam enerji üretim projeleri portföyünün yüzde 70'inden fazlası yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Bu bağlamda 2020 yılsonu itibarıyla sektöre de yön verecek nitelikte önemli bir karar aldık; kömür ve doğalgazı yakıt olarak kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmek üzere yeni kurulacak termik santral yatırımlarını finanse edilmeyecek faaliyetler listemize ekledik."