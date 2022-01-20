Tüm politikalarda öncelik TL’nin

Geçen yılın son 4 ayında faizi 5 puan indirerek yüzde 19'dan 14'e çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
(PPK), bu yılın ilk toplantısında değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. PPK sonrası yapılan açıklamada, salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi.
ENFLASYON KÜRESEL SORUN
Küresel talepteki toparlanmanın, emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı vurgulanan duyuruda, "Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir" denildi.
2022'DE CARİ FAZLA VERİLECEK
Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğine dikkat çeken PPK, "Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
GÖZDEN GEÇİRME SÜRÜYOR
Açıklamada, "Kurul, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denilerek, bu çerçevede kurulun, politika faizinin sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Açıklamada, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk Lirası
'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" denildi.
AZERBAYCAN'LA SWAP İÇİN GERİ SAYIM
Geçtiğimiz gün Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde bir swap (para takası) anlaşması imzalayan Merkez Bankası, Azerbaycan ile görüşmelerde de sona yaklaştı. Anlaşmanın büyüklüğünün bir milyar euro civarında olacağı ifade ediliyor.