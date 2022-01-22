Kazdağları rampasındaki tünellerde ışık göründü

Çanakkale – İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının lojistik karayolunda yer alan bu yolun tamamlanması can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizmi ve ticareti de bundan olumlu yönde etkilenecek. En önemlisi 1700 metre ve 4020 metre olan tünellerimiz hizmete girdiğinde bazen bir saati bulan dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.