Kazdağları rampasındaki tünellerde ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Ayvacık Küçükkuyu Yolu Tüneli "Işık Göründü" törenine katılmak üzere Çanakkale'ye gelecek. Tünellerin ve yol inşaatının tamamlanmasıyla sürücülerin eğimli virajlar nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran ve toplamda 40 dakikada kat edilebilen dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek.
Çanakkale İzmir Karayolu'nun Ayvacık- Küçükkuyu yolu üzerinde bulunan ve tek şeritli olması nedeniyle yaklaşık 40 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kaz Dağları rampaları, 2 tünel inşaatının tamamlanmasıyla 5 dakika gibi kısa bir sürede rahatlıkla geçilebilecek.
7 BİN 745 METRE
Ayvacık – Küçükkuyu arasında kalan 9.6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 7bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edildi. Tünellerin tamamlanmasıyla ağır tonajlı kamyonların arkasında oluşan kilometrelerce uzunluğundaki konvoy nedeniyle sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım son buldu.
SÜRÜCÜLER NEFES ALACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürücülerin tek şeritli olması ve eğimli virajlar nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran ve toplamda 40 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarını 5 dakikada geçmeyi sağlayacak 2 tünelde incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu, Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu bin 200'ü ağır olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin vasıtanın kullanacak 2 tünelin "Işık Göründü" törenine katılacak.
Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanacağını söyleyen Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizde salgına rağmen projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Pazartesi günü saat 11'de düzenlenecek Ayvacık Küçükkuyu Yolu Tüneli Işık Göründü Töreni'ne katılmak üzere şehrimize geliyor. Küçükkuyu tünellerinde artık sona doğru geliyoruz. Küçükkuyu tünelleri bittiği zaman bölge, hem denizden hem de karadan bir merkez haline gelecek.
Çanakkale – İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının lojistik karayolunda yer alan bu yolun tamamlanması can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizmi ve ticareti de bundan olumlu yönde etkilenecek. En önemlisi 1700 metre ve 4020 metre olan tünellerimiz hizmete girdiğinde bazen bir saati bulan dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.