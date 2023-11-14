Turan ile Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan’a komisyonsuz para transferi başladı

Orta Asya ve özellikle Türk Devletleri arasında para transferi sürecini dijital dünyaya taşıyan Turan, ilk ülke açılımını Şubat ayında Azerbaycan ile gerçekleştirmişti.

Türkiye'de ikamet eden Türk soydaşlar için birçok finansal işlemi kolaylaştıran Turan, soydaşların kendi ülkelerine para transferi sürecini de dijitalleştirmeye devam ediyor.

Azerbaycan açılımının ardından uluslararası para transferi hacmini kısa sürede milyonlarca liraya ulaştıran şirket, dijital para transferi ağına diğer Türk Devletleri'ni de ekledi. Turan kullanıcıları bugünden itibaren Azerbaycan'daki tüm bankalara saniyeler içinde para transferi yapabilmelerinin yanı sıra, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan'a komisyonsuz para transferine başladı. Turan böylece Türk Devletleri arasında oluşturmaya çalıştığı para transferi koridoru misyonu adına büyük bir süreci daha tamamlamış oldu.

Türkiye'den Türk Devletleri'ne para transferi hiçbir zaman bu kadar maliyetsiz, hızlı ve kolay olmamıştı

Turan'ın Türk Devletleri açılımı ile ilgili konuşan Turan Kurucusu Özgür Bayraktar, "Gaspıralı İsmail'in dilde, fikirde, işte birlik misyonu doğrultusunda Turan ile çıktığımız yolda tek bir motivasyonumuz bulunuyordu; Ülkemizde yaşayan soydaşlarımızın Türkiye içindeki finansal imkanlarını artırmak ve kendi ülkelerine para transferi süreçlerini Avrupa'ya para transferinden farksız kılmak. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Turan, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türkü, Kazak, Kırgız, Kıbrıs Türkü ve Özbek soydaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına kendi dillerinde çözüm sunabilen tek finansal uygulama oldu. Bu süreçte iş ortağımız United Payment'ın yanı sıra Payporter ile de kapsamlı bir entegrasyon sürecine girdik" dedi.

Ayrıca 2024 yılı içinde Azerbaycan'da yaşayan tüm kullanıcılara da Azerbaycan'a özel bir cüzdan sunmayı planlayan şirket, Türkiye - Azerbaycan arasında cüzdandan cüzdana sıfır maliyetli para transferine olanak sağlamak için çalışmalarına başladığını duyurdu.

Turan Hakkında

Turan Teknoloji Anonim Şirketi, 2022 yılının Mayıs ayında kurulmuş bir finansal teknolojiler şirketi olup, tüm Türk Devletlerinde yaşayan kullanıcıların yararlanmasını sağlayacak yeni nesil bir finans uygulaması olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Turan ödeme ve elektronik para faaliyetlerini, lisanslı bir kuruluş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") tarafından denetlenen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş'nin ("United Payment") finansal hizmet sağlayıcılığı ile gerçekleştirmektedir.

Turan hesaplarında bulunan bakiyeler United Payment'ın koruma hesaplarında tutulmakta olup; bu tutarlardan hiçbir şekilde faiz geliri elde edilmemektedir. Turan Teknoloji Anonim Şirketi, TCMB ve sair yetkili merciler nezdinde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznine sahip değildir. Temsilcilik sıfatıyla faaliyet göstermektedir.