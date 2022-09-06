Türbinler hibrit santrale dönüşecek

Cengiz Enerji, Rüzgâr Enerji Santralleri'nin (RES) altına güneş panelleri kurmaya başladı. Sinop ve Çankırı'daki RES'leri toplam 160 bin güneş paneliyle hibrit enerji santraline dönüştürecek olan şirket, bu panellerle 85 megavatlık ek kurulu güç yaratacak. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, "Ülkemizin doğal kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.İlk panellerin Sinop'ta kurulmaya başlandığı proje kapsamında, Hamsi RES'e kurulu gücü 35 megavat olacak 65 bin güneş paneli eklenecek. Çankırı'da bulunan Çerkeş RES santraline ise 50 megavat kurulu güce sahip 94 bin güneş paneli kurulumu hedefleniyor. Cengiz Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışlarla bu alanda dünyanın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Biz de ülkemizin doğal kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Yenilenebilir enerjinin, iklim kriziyle mücadelenin yanında fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanmasında da kritik bir rol oynadığını belirten Cengiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi artışında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti. Cengiz, tedarik zincirinde devam eden aksamalar ve yüksek hammadde maliyetlerine rağmen, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumlarının bu yıl 320 GW'a ulaşarak yeni bir rekora imza atması beklendiğinin altını çizdi.