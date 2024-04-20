"Turistik Diyarbakır Ekspresi" coşkuyla karşılandı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı.

Dün saat 12.00'da tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan, toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni ile yolcular, tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buldu.

Belirli illerde turizm amaçlı molalar veren tren, Diyarbakır'a geldi.

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır Gar'ında "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile kente gelenleri çiçeklerle karşıladı.

Yolcular ve protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halay çekti.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni yarın saat 12.00'de Ankara'ya doğru yola çıkacak.