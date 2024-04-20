Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri "Turistik Diyarbakır Ekspresi" coşkuyla karşılandı
Giriş Tarihi: 20.4.2024 17:16 Son Güncelleme: 20.4.2024 17:16

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" coşkuyla karşılandı

İlk seferine çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'a ulaşmasıyla coşkuyla karşılandı.

AA
Turistik Diyarbakır Ekspresi coşkuyla karşılandı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı.

Dün saat 12.00'da tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan, toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni ile yolcular, tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buldu.

Belirli illerde turizm amaçlı molalar veren tren, Diyarbakır'a geldi.

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır Gar'ında "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile kente gelenleri çiçeklerle karşıladı.

Yolcular ve protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halay çekti.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni yarın saat 12.00'de Ankara'ya doğru yola çıkacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
"Turistik Diyarbakır Ekspresi" coşkuyla karşılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA