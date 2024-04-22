Turistik Diyarbakır Ekspresi’nden Kayseri’de “turizm” molası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Turistik Diyarbakır Ekspresi" 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Tarihi Ankara Tren Garı'ndan Diyarbakır'a ulaşmak üzere yola çıkan ekspres, dönüş yolu boyunca Malatya, Elazığ, Sivas ve Kayseri'de turizm molaları vererek sonrasında yeniden Ankara'ya ulaşıp, güzergâhı tamamlayacak. Sezonun ilk seferine 19 Nisan'da çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" dönüş yolunda verdiği turistik molalarından birini Kayseri'de gerçekleştirdi. Ekspresin tarihi ve turistik 1051 kilometrelik güzergâhında Kayseri için ayrılan 3 saatlik mola süresinde gezi yolcuları farklı medeniyetlere ait tarihi yapıları görme imkânı buldular. Ziyaretçiler, ilk tıp fakültelerinden olduğu bilinen Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezip dönemin önemli eserlerini yakından görme fırsatı buldular.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un da eşlik ettiği gezilerde ziyaretçiler, mekânsal yolculuklarına zamanda yolculuk da ekleyerek keyifli anlar geçirdiklerini belirterek Kayseri'den çok memnun ayrıldıklarını ifade ettiler.