Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu,dünyanın en güzel ilk 4tren rotası arasında gösterilenAnkara-Kars güzergâhındaki"Turistik DoğuEkspresi" ile aralıktan itibarenhaftada üç gün seferdüzenleneceğini belirterek,"Ekspresle bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankarayönünde 42 olmak üzere 84sefer gerçekleştirilecek" dedi.Türkiye'nin coğrafikonumu itibarıyla yurtiçi ve dışı tren turları açısındanavantajlı olduğunudile getiren Uraloğlu, bu kapsamda1990'lardan 2000'li yıllarınortalarına kadar düzenli trenturlarının yapıldığını söyledi.Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotası arasında gösterilen Ankara-Kars güzergâhında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sunduğunu ifade etti. Turistik Doğu Ekspresi'nin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü ve her yaştan, her milletten seyahat tutkunlarının ilgi odağı olduğunu belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi ile aralıktan itibaren haftada üç gün sefer gerçekleştirilecek. Ekspres, Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında sefer yapacak. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma, pazar günleri hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer yapacak" diye konuştu.Sefer yapacak trenin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, kapasitesinin de 160 kişi olduğunu bildiran Bakan Uraloğlu, "Tren teşkilatında bulunan 8 yataklı vagonun 6'sının bilet satışları seyahat acenteleri üzerinden yapılacak. İki vagon ise TCDD tarafından bireysel yolculara satılacak" değerlendirmesinde bulundu.