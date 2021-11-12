Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor: Bakan bizzat açıklayacak!

Milletvekili Arslan, kentteki bir otelde turizmcilerle yaptığı toplantıda, Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini söyledi.

Doğu Ekspresi'nin 12 Temmuz itibarıyla seferlerine her gün kesintisiz, karşılıklı başladığını hatırlatan Arslan, şunları belirtti:

"Mevcut Doğu Ekspresi'mizin her gün karşılıklı olarak seferlerine devam edeceği konusunda en ufak bir sıkıntı yok. Turistik Doğu Ekspresi sizi ilgilendiriyor, arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Çok değil birkaç gün içerisinde Sayın Bakan bizzat kendisi hangi tarihte başlayacağını deklare edecek. Şu anda şüpheniz olmasın ki özellikle kış turizmini olumsuz etkilemeyecek bir tarihte başlatılacak. Bizim, sizler için çok önemli kış turizmi kapsamında gelecek misafirlerimiz açısından çok kısa bir sürede tarih deklere edilerek rezervasyonların iptaline sebep olmaması adına tarih birkaç gün içerisinde açıklanacak."