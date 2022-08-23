Turistlerin rotası Türkiye! Akın akın geliyorlar: Turizmde rekor artış





2019'A GÖRE % 26.7 ARTIŞ

Temmuz ayı verilerinde en dikkat çeken ülke ise İngiltere oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre İngiltere'den gelen turist sayısı 21 kattan fazla artarak 1 milyon 810 bini aştı. Hatırlanacağı üzere geçen yıl İngiltere kovid-19 nedeniyle eylül ayına kadar Türkiye'ye uçuş izni vermemiş, İngiliz turist sayısı 85 bine kadar gerilemişti.